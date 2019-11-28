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28 Kasım 2019, Perşembe
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tek yürek

Antep tek yürek

FK “G. Tek Yürek” sloganıyla SMS kampanyası başlattı. Başkan , “’ye G.Antep’in tek yürek olduğunu göstermek istiyoruz” dedi.

  1. 28.11.2019
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