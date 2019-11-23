Gana basını, Gaziantep'in, ABD'de Phoenix Rising'de forma giyen Solomon Asante için 5 milyon euroluk teklifte bulunduğunu öne sürdü. 29 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu 22 gol, 17 asistle sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.
Gana basını, Gaziantep'in, ABD'de Phoenix Rising'de forma giyen Solomon Asante için 5 milyon euroluk teklifte bulunduğunu öne sürdü. 29 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu 22 gol, 17 asistle sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Antep’e ABD’den MVP kanat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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