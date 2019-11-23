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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Antep’e ’den kanat

Antep’e ABD’den MVP kanat

Gana basını, 'in, 'de 'de forma giyen için 5 milyon euroluk teklifte bulunduğunu öne sürdü. 29 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu 22 gol, 17 asistle sezonun en değerli oyuncusu () seçilmişti.

Gana basını, 'in, 'de 'de forma giyen için 5 milyon euroluk teklifte bulunduğunu öne sürdü. 29 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu 22 gol, 17 asistle sezonun en değerli oyuncusu () seçilmişti.

  1. 23.11.2019
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