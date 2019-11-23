Antep’e ABD’den MVP kanat

Gana basını, Gaziantep'in, ABD'de Phoenix Rising'de forma giyen Solomon Asante için 5 milyon euroluk teklifte bulunduğunu öne sürdü. 29 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu 22 gol, 17 asistle sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.