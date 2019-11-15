Antep’ten basket
Basketbol takımı müjdesi veren Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "G.Antep Basketbol takımını da derneğimiz çatısı altına alacağız. Genel kurulda karar aldık" dedi.
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Basketbol Süper Ligi'ndeki basketbol takımı için müjde verdi. Büyükekşi, "G.Antep Basketbol takımını da derneğimiz çatısı altına alacağız. Genel kurulda karar aldık" dedi.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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