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15 Kasım 2019, Cuma
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Antep’ten basket

Antep’ten basket

takımı müjdesi veren FK Başkanı , "G.Antep Basketbol takımını da derneğimiz çatısı altına alacağız. Genel kurulda karar aldık" dedi.

FK Başkanı , Süper Ligi'ndeki basketbol takımı için müjde verdi. Büyükekşi, "G.Antep Basketbol takımını da derneğimiz çatısı altına alacağız. Genel kurulda karar aldık" dedi.
  1. 15.11.2019
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