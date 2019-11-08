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08 Kasım 2019, Cuma
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'den sözleri

Günay Güvenç'den Galatasaray sözleri

'in 11. haftasında 'ı konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nün takım kaptanı , ligdeki konumlarını Galatasaray galibiyetiyle taçlandırmak istediklerini belirtti.

Günay, yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü ile deplasmanda çok önemli bir maça çıktıklarını kaydetti. Ankara deplasmanın hemen ardından maçıyla ilgili hazırlıklara başladıklarını ve tüm planlarını bu karşılaşma üzerine yaptıklarını belirten tecrübeli eldiven, "Ankaragücü galibiyeti bizim için çok önemliydi. Bunu Galatasaray maçıyla taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

, Galatasaray ile yapılacak maçın zorlu geçeceğini iyi bildiklerini vurgulayarak, "Şampiyonlar Ligi'nden çıktılar ve Gaziantep'e biraz yorgun gelecekler. Biz de tempomuzla bunu değerlendirmek istiyoruz. Tabii ki ne olursa olsun rakibimiz Galatasaray ve kadro derinliği olan bir kulüp. Biz elimizden geleni yapıp, taraftar desteğiyle kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Günay, büyük maçlarda kalecilerin üzerinde baskı olup olmadığıyla ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:
"Benim adıma maçlarla ilgili değişen bir şey yok. Galatasaray maçına nasıl hazırlanıyorsam, diğer takımlara da aynı şekilde hazırlanıyorum. Kendimde özel bir program uygulamıyorum. Ama tabii ki insanın üzerinde farklı bir baskı da oluşuyor. Bunda da taraftarın yoğunluğu ve maçın takip kitlesi etkili oluyor. Ama değişen bir olmayacak. Ben elimden geleni yapıp, takımıma her zamanki gibi yardım etmek istiyorum. Benim performansımın yanında takımımın performansı daha önemli. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz."

TARAFTARA ÇAĞRI

Kaptan Günay, taraftara da seslenerek, şunları kaydetti:
"Taraftarımız bizi yalnız bırakmasınlar. Gaziantep taraftarına ihtiyacımız var. Onlarla daha güçlüyüz. Hatta evimizdeki 3-4 maçta da bunu rakibimize hissettirdik. Gerek maçında gerekse de maçında. Taraftar bize güç veriyor ve öne itiyor. Özellikle böyle maçlarda taraftarımıza daha çok ihtiyacımız var. İnşallah bizi yalnız bırakmazlar. Zaten bırakmayacaklarına da yürekten inanıyorum."

  1. 08.11.2019
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