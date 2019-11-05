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05 Kasım 2019, Salı
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FK'nin galibiyet hasreti sona erdi

Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti sona erdi

'in 10. haftasında dün konuk olduğu karşısında 2-1 kazanan FK, galibiyet hasretine son vererek 4 hafta aradan sonra 3 puan almayı başardı.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği ligde adından söz ettiren ekibi, 10 puan topladığı ilk 5 haftanın ardından düşüşe geçti.

Ligin 5. haftasında 'u deplasmanda 2-1 yenen Gaziantep FK, ardından (1-1), (1-2), (1-4) ve Aytemiz Alanyaspor (1-1) müsabakalarından galibiyete çıkaramadı.

karşısında 3 puan hasretini sonlandıran ve 4 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, 15 puanla 9. sırada yer aldı. Gaziantep FK, ligin 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Galatarasaray'ı konuk edecek.

  1. 05.11.2019
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