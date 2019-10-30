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30 Ekim 2019, Çarşamba
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FK'de 2 haftalık plan

Gaziantep FK'de 2 haftalık plan

ekiplerinden Futbol Kulübünün başkanı , önce Ankaragücü deplasmanından galibiyetle ayrılıp ardından da konuk edecekleri 'dan puanlar almayı hedeflediklerini söyledi.

, yaptığı açıklamada, lige Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladıklarını ve bu maçın ardından takımla ilgili çok haksız eleştirilerin yapıldığını hatırlattı.

Takımın kısa sürede toplanıp gerçek gücünü ortaya çıkardığını aktaran Büyükekşi, yaşanan bazı talihsizlikler nedeniyle ve Trabzonspor'a karşı mağlup olduklarını kaydetti.

Geçen hafta ise çok sayıda oyuncunun sakat ve bazı oyuncuların cezalı olduğu bir haftada lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiklerini anımsatan Büyükekşi, "Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Alanyaspor maçından puan çıkardık. Biz iyi bir ekip olma yolunda ilerliyoruz. Alanyaspor maçından puan alamasak bile takımdaki inanmışlık ve sahadaki mücadele bizi sevindirmeye, tatmin etmeye yeterdi. Alınan puan ise bizim için mutluluk kaynağı oldu." dedi.

Her geçen hafta daha oturmuş ve daha kaliteli futbol ortaya koyan bir takım olarak yollarına devam edeceklerini dile getiren Büyükekşi, zorlu haftaların kendilerini beklediğini belirtti.

HEDEF MİLLİ MAÇ ARASINA KADAR KAYIPSIZ İLERLEMEK
Takımdaki önemli oyunculardan , Tetteh ve Muğdat Çelik'in sakatlıklarının devam ettiğini ve bir süre daha forma giyemeyeceklerini anlatan Büyükekşi, bu hafta deplasmanda oynanacak Ankaragücü maçıyla ilgili şunları kaydetti:

"'de her maçın farklı bir hikayesi, farklı bir zorluğu bulunuyor. Şimdi önümüzde çok zorlu bir Ankaragücü maçı bulunuyor. Rakibimizin gücünü bilerek aynı ciddiyetle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Beklentimiz önce Ankara'dan galibiyetle dönmek ardından da kendi evimizde konuk edeceğimiz 'dan puanlar alabilmek. Bu iki karşılaşmanın ardından milli takım arasına gireceğiz ve bu süreçte özellikle sakat futbolcularımızın da aramıza katılmasıyla daha da iyi yerlere geleceğimize inanıyorum."

Ligde 12 puanı bulunan FK, 4 Kasım Pazartesi günü Ankaragücü'ne konuk olup, 9 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

  1. 30.10.2019
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