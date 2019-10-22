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23 Ekim 2019, Çarşamba
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FK'de sakat futbolcuların durumu

Gaziantep FK'de sakat futbolcuların durumu

ekiplerinden FK'de sakatlıkları bulunan , Tetteh, Morais ve ’in sakatlıkları teknik heyeti düşündürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ kasık fıtığındaki ağrıları nedeniyle ameliyat edildi. Golcü futbolcu, 6 ila 8 hafta forma giyemeyecek.

ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde hisseden Morais'te ise 1. derece yırtık oluştuğu tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine devam ediliyor.

Ligin 6. haftasında oynanan maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdulaziz Tetteh'de diz kemiği ödemi tespit edildi. Tedavisine başlanan Tetteh, en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacak. Bir süre önce sol diz çapraz bağlarının kopmasının ardından 15 gün önce ameliyat edilen ise 6 ay daha forma giyemeyecek.

  1. 23.10.2019
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