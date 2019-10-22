Gaziantep FK'de sakat futbolcuların durumu
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de sakatlıkları bulunan Muhammet Demir, Tetteh, Morais ve Muğdat Çelik’in sakatlıkları teknik heyeti düşündürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Muhammet Demir sağ kasık fıtığındaki ağrıları nedeniyle ameliyat edildi. Golcü futbolcu, 6 ila 8 hafta forma giyemeyecek.
Adanaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ağrı hisseden Morais'te ise 1. derece yırtık oluştuğu tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine devam ediliyor.
Ligin 6. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdulaziz Tetteh'de diz kemiği ödemi tespit edildi. Tedavisine başlanan Tetteh, en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacak. Bir süre önce sol diz çapraz bağlarının kopmasının ardından 15 gün önce ameliyat edilen Muğdat Çelik ise 6 ay daha forma giyemeyecek.
- 23.10.2019
-
İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
-
Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
-
Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
Gaziantep FK'de sakat futbolcuların durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.