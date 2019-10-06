Sumudica: Uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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Sumudica: Uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor

Sumudica: Uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor. Her takım birbirine yakın. Her puanın önemi var. Sezon sonunda bakalım bizi neler bekliyor" diye konuştu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, "Uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor. Her takım birbirine yakın. Her puanın önemi var. Sezon sonunda bakalım bizi neler bekliyor." dedi.

Sumudica, sahalarında 2-1 yenildikleri maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, eksik kalmalarına rağmen oyuncularının sahada iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Eksik kalmamaları halinde maçın farklı olacağını düşündüğünü dile getiren Sumudica, "Biz de kaliteli oyunculara sahibiz. Orta sahadan oyuncu kaybedince oyunu kontrol daha zor oluyor." ifadelerini kullandı.

Sumudica, ligde sadece ve Medipol Başakşehir'e kaybettiklerini anımsatarak, " maçını kazanamadığımız için halen üzüntüsünü yaşıyorum. O maçta çok fırsat yakalamıştık. Uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor. Her takım birbirine yakın. Her puanın önemi var. Sezon sonunda bakalım bizi neler bekliyor." diye konuştu.

Hakemlere yönelik eleştiride bulunan Sumudica, kendileri lehine VAR'a başvurulmadığını ancak bu hakkın rakipler için kullanıldığını savundu.

Sumudica, gördüğü sarı kartla ilgili soru üzerine de bu kartla kendisi üzerinde bir baskı kurmak ve takımını ateşlemesinin önüne geçilmek istendiğini öne sürdü.

Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Sumudica, rakiplerin Gaziantep'in zorlu bir deplasman olduğunu bildiğini sözlerine ekledi.

  1. 06.10.2019
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