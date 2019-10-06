Sumudica: Uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor. Her takım birbirine yakın. Her puanın önemi var. Sezon sonunda bakalım bizi neler bekliyor" diye konuştu.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, "Uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor. Her takım birbirine yakın. Her puanın önemi var. Sezon sonunda bakalım bizi neler bekliyor." dedi.
Sumudica, sahalarında 2-1 yenildikleri Medipol Başakşehir maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, eksik kalmalarına rağmen oyuncularının sahada iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.
Eksik kalmamaları halinde maçın farklı olacağını düşündüğünü dile getiren Sumudica, "Biz de kaliteli oyunculara sahibiz. Orta sahadan oyuncu kaybedince oyunu kontrol daha zor oluyor." ifadelerini kullandı.
Sumudica, ligde sadece Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'e kaybettiklerini anımsatarak, "Göztepe maçını kazanamadığımız için halen üzüntüsünü yaşıyorum. O maçta çok fırsat yakalamıştık. Uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor. Her takım birbirine yakın. Her puanın önemi var. Sezon sonunda bakalım bizi neler bekliyor." diye konuştu.
Hakemlere yönelik eleştiride bulunan Sumudica, kendileri lehine VAR'a başvurulmadığını ancak bu hakkın rakipler için kullanıldığını savundu.
Sumudica, gördüğü sarı kartla ilgili soru üzerine de bu kartla kendisi üzerinde bir baskı kurmak ve takımını ateşlemesinin önüne geçilmek istendiğini öne sürdü.
Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Sumudica, rakiplerin Gaziantep'in zorlu bir deplasman olduğunu bildiğini sözlerine ekledi.
- 06.10.2019
-
Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
-
Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
-
Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Sumudica: Uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.