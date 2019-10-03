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03 Ekim 2019, Perşembe
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FK’da hedef

Gaziantep FK’da hedef Başakşehir

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği ’de oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken FK’da hedef maçını da kayıpsız geçmek.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 'de ilk 6 hafta sonunda 11 puan toplayarak üçüncü sırada yer alan FK'da iyi gidişatı sürdürmek için çalışmalar devam ediyor. Ligin 7. haftasında güçlü ekiplerden 'i konuk edecek olan Gaziantep ekibi, bu maça yönelik çalışmalarına kendi tesislerinde devam ediyor.

Lige 5-0'lık mağlubiyeti ile başlayarak ilk haftadan küme düşme adayı olarak gösterilen Gaziantep FK, ikinci hafta sahasında konuk ettiği 'ni 4-1 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyet aldı. Sonrasında ise zorlu deplasmanından 1-1'lik skorla puan çıkarmayı başaran Gaziantep ekibi, dördüncü haftada konuk ettiği 'ı ise 3-2'lik skorla devirerek çok önemli bir galibiyet aldı. Beşinci haftada ligin zorlu deplasmanlarından biri olan 'den de 2-1'lik galibiyetle dönen kırmızı-siyahlılar dikkat üzerine çekmeyi bir kez daha başardı. Ligin 6. haftasında ise son haftalarda toparlanma dönemine giren 'yi konuk eden Gaziantep FK, birçok pozisyondan yararlanamadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

İlk 6 haftada oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla rakiplerine korku salan Gaziantep FK, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan topladı. Topladığı 11 puanla ligde üçüncü sırada yer alan Gaziantep FK, aralarında , Beşiktaş, , Başakşehir ve 'un olduğu güçlü takımları da geride bırakmayı başardı.

Pazar günü, ligin 7. haftasında Gaziantep Kalyon Stadı'nda Başakşehir'i konuk edecek olan Gaziantep FK, taraftar desteği ve iç saha avantajı ile rakibini mağlup etmek istiyor. Bu maça yönelik hazırlıklarına da devam eden Gaziantep ekibinde Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Kayode'nin cezası sona ererken, Muğdat Çelik'in sakatlığı ise devam ediyor.
  1. 03.10.2019
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