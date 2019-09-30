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30 Eylül 2019, Pazartesi
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Gazişehir 'te isim değişikliği

Gazişehir Gaziantep'te isim değişikliği

Kulübü Başkanı , kulübün isminin " Futbol Kulübü" olarak değiştirilmesine karar verdiklerini bildirdi.

Süper Lig'de bu sezon mücadele eden Gazişehir kulübü isim değişikliğine gitti. Söz konusu isim değişikliği için 'nu ziyaret ettiğini aktaran Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Şirkette aldığımız ilk karar bu takımın ismini değiştirme kararıydı. Hemen ticari sicilini değiştirdik. Takımın adı şu anda Gaziantep Futbol Kulübü oldu. ile görüştüm, yönetim kurulu kararı alıp bugün onaylayacaklar. Oradan da resmi olarak açıklandıktan sonra maçlarımızı resmi olarak Gaziantep Futbol Kulübü olarak oynayacağız. Kentimizde Gaziantep diye bir takımımız var. Bu kulübü de dernek çatısı altında altında birleştireceğiz. Yani Gaziantep Futbol Kulübü ayrı, Gaziantep Basketbol ayrı bir anonim şirket olacak. Yine aynı dernek çatısı altında amatör olarak da Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol olarak devam edeceğiz. Yani kulüp, dernek olarak üç ayrı takım olmuş olacak. Bunların hepsi bizim için ayrı bir değerdir. Önemli olan, üç spor faaliyetini bu çatı altında gerçekleştirmiş olacağız."

Kongrede yapılan oylamayla kulübün onursal başkanı olarak seçilen eski başkan Adil Sani Konukoğlu da takımın şu an ligde çok iyi gittiğini söyledi.

Alınan kararın kendisi için sürpriz olduğunu belirten Konukoğlu, "Gerçekten onur duydum. Beni buna seçen herkese çok teşekkür ederim. Ben her zaman bu takımın yanındayım. Bana ne zaman ihtiyaç olursa seve seve gelir elimden geleni yaparım. Herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, , daha önce şirket başkanlığına getirilen , Gaziantep Futbol Kulübünün dernek başkanlığına da seçildi.

  1. 30.09.2019
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