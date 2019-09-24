Antep havalarda

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, sürprizlerine bir yenisini daha ekleyerek, Rize'den de galibiyetle döndü. Ligde kasırgalar estiren kırmızı- siyahlılar, ilk hafta 5-0'lık F.Bahçe yenilgisi sonrasında adeta şaha kalktı. Sonrasında G.Birliği'ni 4-1 yenen Antep ekibi, Sivas'tan 1-1 beraberlikle dönerken, sahasındaki 3-2'lik Beşiktaş galibiyetiyle büyük ses getirdi. Bu galibiyeti de Rize'de 2-1'lik sonuçla perçinleyen Gazişehir, 10 puanla Fenerbahçe'nin ardından averajla 3. sıraya yerleşti.



GELDİĞİMİZ YER TESADÜF DEĞİL

İlk haftada herkesi üzen bir sonuç elde etmelerine karşın, takıma olan inançlarından bir şey kaybetmediklerini vurgulayan yönetici Yusuf Ziya Demsoy, geldikleri noktanın tesadüf olmadığını öne sürdü. Demsoy, "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Birkaç hafta sonra daha da iyi futbol ortaya koyacağız. Elde ettiğimiz başarılarla kentimizdeki hava da değişmeye başladı. Taraftar desteğini artırdığımızda, çok daha güçlü bir ekip olacağız. Göztepe maçında tribünlerin dolu olmasını bekliyoruz" diye konuştu.