Gazişehir şov sürüyor!

Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep kasırgası dinmiyor. Fenerbahçe'ye farklı yenildikten sonra 'küme düşer' yorumları yapılan kırmızı siyahlılar, son 4 maçında 3. galibiyetini Rize'den çıkardı. Geçen hafta evinde Beşiktaş'ı yenen Gazişehir, Rize'de 12'de Muhammet, 17'de Twumasi'nin jeneriklik golleriyle 2-0 öne geçti. 30'da Abarhoun'un kafası üst direkten döndü. 43'te Scepovic'in golü VAR'a takıldı. 2. yarıda Atmaca, 64'te Samudio'nun golüyle farkı bire indirse de kalan sürede sonucu değiştiremedi ve Gazişehir, 2-1'lik skorla kazandı. Karadeniz ekibi ise ligde yenilgiyle tanıştı.



BEŞİKTAŞ'TAN ZOR OLDU'

Gazişehir Teknik Direktörü Sumudica, Rize maçının Beşiktaş'tan daha zor olduğunu vurguladı. Rumen hoca, "Rakibimiz, sahaya yakın tribünler, ev sahibi taraftarı arkasına alarak 1 kişi fazla oynuyordu. Beşiktaş maçından daha zor oldu" diye konuştu.



'OYNAMAK İSTEYEN BİZDİK'

Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, mağlubiyeti hak etmediklerini vurguladı. Kartal, "İkinci gol beklemediğimiz bir şekilde geldi. Aslında oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Oynamak isteyen taraf bizdik. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.