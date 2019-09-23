Gazişehir şov sürüyor!
Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep kasırgası dinmiyor. Fenerbahçe'ye farklı yenildikten sonra 'küme düşer' yorumları yapılan kırmızı siyahlılar, son 4 maçında 3. galibiyetini Rize'den çıkardı.
Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep kasırgası dinmiyor. Fenerbahçe'ye farklı yenildikten sonra 'küme düşer' yorumları yapılan kırmızı siyahlılar, son 4 maçında 3. galibiyetini Rize'den çıkardı. Geçen hafta evinde Beşiktaş'ı yenen Gazişehir, Rize'de 12'de Muhammet, 17'de Twumasi'nin jeneriklik golleriyle 2-0 öne geçti. 30'da Abarhoun'un kafası üst direkten döndü. 43'te Scepovic'in golü VAR'a takıldı. 2. yarıda Atmaca, 64'te Samudio'nun golüyle farkı bire indirse de kalan sürede sonucu değiştiremedi ve Gazişehir, 2-1'lik skorla kazandı. Karadeniz ekibi ise ligde yenilgiyle tanıştı.
BEŞİKTAŞ'TAN ZOR OLDU'
Gazişehir Teknik Direktörü Sumudica, Rize maçının Beşiktaş'tan daha zor olduğunu vurguladı. Rumen hoca, "Rakibimiz, sahaya yakın tribünler, ev sahibi taraftarı arkasına alarak 1 kişi fazla oynuyordu. Beşiktaş maçından daha zor oldu" diye konuştu.
'OYNAMAK İSTEYEN BİZDİK'
Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, mağlubiyeti hak etmediklerini vurguladı. Kartal, "İkinci gol beklemediğimiz bir şekilde geldi. Aslında oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Oynamak isteyen taraf bizdik. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.
- 23.9.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
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