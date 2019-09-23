Gazişehir şov sürüyor! - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Haberleri Gazişehir şov sürüyor!

Gazişehir şov sürüyor!

Gazişehir şov sürüyor!

'de Gazişehir Gaziantep kasırgası dinmiyor. Fenerbahçe'ye farklı yenildikten sonra 'küme düşer' yorumları yapılan kırmızı siyahlılar, son 4 maçında 3. galibiyetini 'den çıkardı.

'de Gazişehir Gaziantep kasırgası dinmiyor. Fenerbahçe'ye farklı yenildikten sonra 'küme düşer' yorumları yapılan kırmızı siyahlılar, son 4 maçında 3. galibiyetini 'den çıkardı. Geçen hafta evinde 'ı yenen Gazişehir, Rize'de 12'de Muhammet, 17'de Twumasi'nin jeneriklik golleriyle 2-0 öne geçti. 30'da Abarhoun'un kafası üst direkten döndü. 43'te Scepovic'in golü VAR'a takıldı. 2. yarıda Atmaca, 64'te Samudio'nun golüyle farkı bire indirse de kalan sürede sonucu değiştiremedi ve Gazişehir, 2-1'lik skorla kazandı. ekibi ise ligde yenilgiyle tanıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN ZOR OLDU'
Gazişehir Sumudica, Rize maçının Beşiktaş'tan daha zor olduğunu vurguladı. Rumen hoca, "Rakibimiz, sahaya yakın tribünler, ev sahibi taraftarı arkasına alarak 1 kişi fazla oynuyordu. Beşiktaş maçından daha zor oldu" diye konuştu.


'OYNAMAK İSTEYEN BİZDİK'
Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, mağlubiyeti hak etmediklerini vurguladı. Kartal, "İkinci gol beklemediğimiz bir şekilde geldi. Aslında oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Oynamak isteyen taraf bizdik. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

  1. 23.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gazişehir şov sürüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN