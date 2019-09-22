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22 Eylül 2019, Pazar
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" maçından daha zor oldu"

"Beşiktaş maçından daha zor oldu"

’in 5. haftasında Gazişehir Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı 'u 2-1 mağlup etti. Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Çaykur Rizespor maçının karşılaşmasından zor geçtiğini söyledi.

'in 5. haftasında Gazişehir Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı 'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rizespor'un tribünleri arkasına alarak 1 kişi daha fazla oynadığını, karşılaşmanın kendileri için maçından daha zor olduğunu dile getirdi.
Çok iyi bir takımla oynadıklarını söyleyen Sumudica, "Rakibimiz çok zor gol yiyen bir takımdı. Sahaya çok yakın tribünler, ev sahibi taraftarı arkasına alarak 1 kişi fazla oynuyordu. Beşiktaş maçından daha zor oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bilmiyorum kaç takım burada kazanabilir ama gerçekten çok zor bir tribün önünde oynadık. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. 2 maçta 6 puan aldık. Rüyadan uyanmamız gerekiyor. Bu ligde hayal kurarsanız hiç bir şey alamazsınız. Haftanın ortasında bir kupa maçımız var. İki maçı da kazanmamız gerekiyor. Kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.

  1. 22.09.2019
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