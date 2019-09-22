"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Süper Lig’in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Çaykur Rizespor maçının Beşiktaş karşılaşmasından zor geçtiğini söyledi.
Süper Lig'in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rizespor'un tribünleri arkasına alarak 1 kişi daha fazla oynadığını, karşılaşmanın kendileri için Beşiktaş maçından daha zor olduğunu dile getirdi.
Çok iyi bir takımla oynadıklarını söyleyen Sumudica, "Rakibimiz çok zor gol yiyen bir takımdı. Sahaya çok yakın tribünler, ev sahibi taraftarı arkasına alarak 1 kişi fazla oynuyordu. Beşiktaş maçından daha zor oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bilmiyorum kaç takım burada kazanabilir ama gerçekten çok zor bir tribün önünde oynadık. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. 2 maçta 6 puan aldık. Rüyadan uyanmamız gerekiyor. Bu ligde hayal kurarsanız hiç bir şey alamazsınız. Haftanın ortasında bir kupa maçımız var. İki maçı da kazanmamız gerekiyor. Kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.
- 22.09.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
Toplam 1
Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
"Beşiktaş maçından daha zor oldu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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