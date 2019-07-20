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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Gazişehir'den Rumen harekatı

Gazişehir'den Rumen harekatı

Transferde atağa kalkan 'in yeni ekiplerinden , Rumen teknik adam Sumudica’nın vatandaşları Alin Tosca ve Lung’u renklerine bağlıyor.

Süper Lig'in yeni ekibi 'te transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Son olarak Kana Biyik'e imza attıran kırmızı- siyahlı ekibin, Real Betis'ten ayrılan 27 yaşındaki Rumen savunmacı Alin Tosca'yla anlaşma sağladığı öğrenildi. Sol bek ve stoperde görev yapan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği PAOK'ta 16 karşılaşmada görev yapmıştı. Tosca'yı bitiren Gazişehir'in, Kayserispor'un 30 yaşındaki tecrübeli Rumen eldiveni Silviu Lung'la da büyük ölçüde anlaştığı kaydedildi.

  1. 20.7.2019
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