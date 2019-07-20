Gazişehir'den Rumen harekatı
Transferde atağa kalkan Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Rumen teknik adam Sumudica’nın vatandaşları Alin Tosca ve Lung’u renklerine bağlıyor.
Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Son olarak Kana Biyik'e imza attıran kırmızı- siyahlı ekibin, Real Betis'ten ayrılan 27 yaşındaki Rumen savunmacı Alin Tosca'yla anlaşma sağladığı öğrenildi. Sol bek ve stoperde görev yapan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği PAOK'ta 16 karşılaşmada görev yapmıştı. Tosca'yı bitiren Gazişehir'in, Kayserispor'un 30 yaşındaki tecrübeli Rumen eldiveni Silviu Lung'la da büyük ölçüde anlaştığı kaydedildi.
- 20.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Mesut Özil'den 'sarı saç' açıklaması
Toplam 1
Yorum
abcd Tam uzaylı olmuş şimdi
-
‘Harry Potter büyü yaptı’
Toplam 1
Yorum
filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
-
Cimbom’a yakın
Toplam 1
Yorum
mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
Gazişehir'den Rumen harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.