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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Gazişehir 'ten forma tanıtımı

Gazişehir Gaziantep'ten forma tanıtımı

'de hazırlıkları devam ediyor. Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir 'te, futbolcuların 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

'in yeni ekibi Gazişehir 'te, futbolcuların 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın formalarının hazırlandığı belirtildi.

Samuray Sport tarafından mavi, beyaz ve kırmızı renklerde hazırlanan formaların videoyla tanıtıldığı paylaşımın sonunda "efsane çubuklu forma çok yakında" ifadesine yer verildi.

  1. 18.07.2019
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