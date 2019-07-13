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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Muğdat tamam 4’ü sırada

Muğdat tamam 4’ü sırada

’i alan temsilcisi, Biyik, , ve ’yla anlaştı. , ve Sow’la ise yollarını ayırdı.

'in yeni ekibi Gazişehir , transferde şov yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktörlüğe Marius Sumudica'yı getirdikten sonra takviyelere başlayan kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar sol bek Morais ve sağ bek Olkowski'yi almıştı. Son olarak G.Saray'dan ayrılan forvet 'le 2 yıllık imza atan Antep temsilcisi bonservisleri elindeki 'den stoper Biyik, 'dan kanat oyuncusu , Akhisar'dan orta saha ve ön libero 'yla anlaştı. Gazişehir, yeni transferlerini 14 Temmuz'da başlayacak olan kampına davet etti. Öte yandan , ve 'la ise yollar ayrıldı.

  1. 13.7.2019
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