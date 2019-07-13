Muğdat tamam 4’ü sırada
Muğdat Çelik’i alan Gaziantep temsilcisi, Biyik, Olcay Şahan, Güray Vural ve Sissoko’yla anlaştı. Rıdvan Şimşek, Erhan Çelenk ve Sow’la ise yollarını ayırdı.
Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, transferde şov yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktörlüğe Marius Sumudica'yı getirdikten sonra takviyelere başlayan kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar sol bek Morais ve sağ bek Olkowski'yi almıştı. Son olarak G.Saray'dan ayrılan forvet Muğdat Çelik'le 2 yıllık imza atan Antep temsilcisi bonservisleri elindeki Kayseri'den stoper Biyik, Trabzon'dan kanat oyuncusu Olcay Şahan, Akhisar'dan orta saha Güray Vural ve ön libero Sissoko'yla anlaştı. Gazişehir, yeni transferlerini 14 Temmuz'da başlayacak olan Topuk Yaylası kampına davet etti. Öte yandan Rıdvan Şimşek, Erhan Çelenk ve Moussa Sow'la ise yollar ayrıldı.
- 13.7.2019
-
Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
-
Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
Toplam 2
Yorum
kaya gel be zalımın oğlu
-
Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
Muğdat tamam 4’ü sırada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.