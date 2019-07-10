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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Olkowski Gazişehir'de

Olkowski Gazişehir'de

Sol beke Brezilyalı Morais’i alan temsilcisi, sağ beke de ekibi Bolton’dan Polonyalı milli yıldız Olkowski’yi etti.

Gazişehir , ekibi Bolton'dan 29 yaşındaki Pawel Olkowski'yi kadrosuna kattı. Daha önce de S.Bükreş'ten sol bek Morais'i alan Antep temsilcisi, sağ bekte oynayan Polonyalı yıldızla 2 yıllık imza attı. 13 kez 'da ter döken 29 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 39 maçta 2 gol, 3 asist yaptı.

TRANSFER LİSTESİ KABARIK
Kırmızı-sıyahlılar, 'dan Biyik, Ankaragücü'nden Canteros ve Orgill ile 'la yolları ayrılan için de girişimlerini sürdürüyor. Gazişehirli kurmayların, görüşmelerinde önemli bir mesafe kat ettiği ve imza aşamasına getirdiği isimlerle ilgili olarak resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı öğrenildi.

  1. 10.7.2019
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