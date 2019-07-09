Gazişehir’de Orgill atağı

Göztepe ve Denizlispor'un da peşinde olduğu 29 yaşındaki tecrübeli golcü, devre arasında geldiği Başkent ekibinde 14 maçta 6 gol, 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerle 2020'ye kadar kontratı bulunan Orgill, alacakları nedeniyle kulübüyle problem yaşıyor.