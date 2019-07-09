Gazişehir’de Orgill atağı
Transferin hızlı ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in, Ankaragücü'nün Jamaikalı golcüsü Dever Orgill'le prensipte anlaştığı öğrenildi. Antep ekibi, Ankaragücü’yle sorun yaşayan Göztepe ve Denizli’nin de istediği Orgill’le el sıkıştı.
Göztepe ve Denizlispor'un da peşinde olduğu 29 yaşındaki tecrübeli golcü, devre arasında geldiği Başkent ekibinde 14 maçta 6 gol, 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerle 2020'ye kadar kontratı bulunan Orgill, alacakları nedeniyle kulübüyle problem yaşıyor.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Gazişehir’de Orgill atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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