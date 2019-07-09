Gazişehir’de Orgill atağı - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Haberleri Gazişehir’de Orgill atağı

Gazişehir’de Orgill atağı

Gazişehir’de Orgill atağı

hızlı ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in, Ankaragücü'nün Jamaikalı golcüsü Dever Orgill'le prensipte anlaştığı öğrenildi. Antep ekibi, Ankaragücü’yle sorun yaşayan ve Denizli’nin de istediği Orgill’le el sıkıştı.

ve Denizlispor'un da peşinde olduğu 29 yaşındaki tecrübeli golcü, devre arasında geldiği Başkent ekibinde 14 maçta 6 gol, 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerle 2020'ye kadar kontratı bulunan Orgill, alacakları nedeniyle kulübüyle problem yaşıyor.

  1. 9.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gazişehir’de Orgill atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN