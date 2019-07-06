Olcay Şahan adım adım Gazişehir Gaziantep'e! - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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adım adım 'e!

Olcay Şahan adım adım Gazişehir Gaziantep'e!

'dan gözyaşlarıyla ayrılan , Gazişehir ile büyük oranda el sıkıştı. 'in son pazarlıkların ardından tecrübeli futbolcuya imza attırması bekleniyor.

ile yeni sözleşme imzalamayan ve boşa çıkan , kendisine gelen teklifleri değerlendiriyordu. 32 yaşındaki hücum oyuncusuna en iyi teklifi ligin yeni ekibi Gazişehir'in yaptığı öğrenildi.

Ligde kalıcı olmak isteyen ve bu doğrultuda iddialı bir kadro oluşturmayı hedefleyen Kırmızı- Siyahlılar, Olcay için tüm şartları zorladı. Tecrübeli futbolcu ile büyük oranda el sıkışan Gazişehir'in önümüzdeki günlerde Olcay ile son kez pazarlık masasına oturması bekleniyor.

Son görüşmenin ardından da Gaziantep ekibinin, Olcay'ı resmen kadrosuna katacağı gelen haberler arasında.

  1. 06.07.2019
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