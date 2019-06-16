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17 Haziran 2019, Pazartesi
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'te kombineler satışa çıkıyor

Gazişehir Gaziantep'te kombineler satışa çıkıyor

Spor Toto 'e yükselen 'te kombine kartlar yarın satışa çıkarılacak. Taraftarların kombine satın alabilmesi için Passolig kartlarına sahip olma zorunluluğu bulunurken, biletler 17 Haziran Pazartesi günü Passolig'in internet sitesi üzerinden satın alınabilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu boyunca iç saha maçlarında geçerli olacak olan kombine kartlar, aynı zamanda müsabakalarında da kullanılabilecek.

Taraftarların kombine satın alabilmesi için Passolig kartlarına sahip olma zorunluluğu bulunurken, biletler 17 Haziran Pazartesi günü Passolig'in internet sitesi üzerinden satın alınabilecek.

VIP üst tribün 2 bin 500, VIP alt tribün 2 bin, maraton üst tribün 250, maraton alt tribün 400, kale arkası üst tribün 150 ve kale arkası alt tribün için 200 liradan sahibi olunabilecek.


  1. 17.06.2019
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