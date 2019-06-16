Gazişehir Gaziantep'te kombineler satışa çıkıyor
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'te kombine kartlar yarın satışa çıkarılacak. Taraftarların kombine satın alabilmesi için Passolig kartlarına sahip olma zorunluluğu bulunurken, biletler 17 Haziran Pazartesi günü Passolig'in internet sitesi üzerinden satın alınabilecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 2019-2020 sezonu boyunca iç saha maçlarında geçerli olacak olan kombine kartlar, aynı zamanda Türkiye Kupası müsabakalarında da kullanılabilecek.
Taraftarların kombine satın alabilmesi için Passolig kartlarına sahip olma zorunluluğu bulunurken, biletler 17 Haziran Pazartesi günü Passolig'in internet sitesi üzerinden satın alınabilecek.
VIP üst tribün 2 bin 500, VIP alt tribün 2 bin, maraton üst tribün 250, maraton alt tribün 400, kale arkası üst tribün 150 ve kale arkası alt tribün için 200 liradan kombine kart sahibi olunabilecek.
- 17.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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