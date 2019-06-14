Gazişehir Gaziantep’te kombine kart satış fiyatları belli oldu
Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’te 2019-2020 futbol sezonunun kombine kart satış fiyatları belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te 2019-2020 futbol sezonunun kombine kart satış fiyatları belli oldu.
Yeni sezon öncesinde kırmızı-siyahlı ekibin kombine kartlarının satışlarına 17 Haziran Pazartesi günü başlanacağı açıklandı. Gazişehir Gaziantep'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu boyunca geçerli olacak olan kombine kartlar aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da geçerli olacaktır. Taraftarlarımızın kombine satın alabilmesi için passolig kartlarına sahip olma zorunluluğu bulunurken, bilet satışları 17 Haziran Pazartesi günü passolig internet sitesi üzerinden satın alınabilecek" ifadelerine yer verildi.
Kombine kart satış fiyatları ise şu şekilde:
VIP Üst Tribün: 2 bin 500 TL
VIP Alt Tribün: 2 bin TL
Maraton Üst Tribün: 250 TL
Maraton Alt Tribün: 400 TL
Kale Arkası Üst Tribün: 150 TL
Kale Arkası Alt Tribün: 200 TL
- 15.06.2019
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Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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