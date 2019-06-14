Gazişehir Gaziantep’te kombine kart satış fiyatları belli oldu - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
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’te satış fiyatları belli oldu

Gazişehir Gaziantep’te kombine kart satış fiyatları belli oldu

’in yeni ekiplerinden ’te 2019-2020 sezonunun satış fiyatları belli oldu.

'in yeni ekiplerinden 'te 2019-2020 sezonunun satış fiyatları belli oldu.

Yeni sezon öncesinde kırmızı-siyahlı ekibin kombine kartlarının satışlarına Pazartesi günü başlanacağı açıklandı. Gazişehir Gaziantep'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu boyunca geçerli olacak olan kombine kartlar aynı zamanda maçlarında da geçerli olacaktır. Taraftarlarımızın kombine satın alabilmesi için passolig kartlarına sahip olma zorunluluğu bulunurken, bilet satışları 17 Haziran Pazartesi günü passolig internet sitesi üzerinden satın alınabilecek" ifadelerine yer verildi.

Kombine kart satış fiyatları ise şu şekilde:
VIP : 2 bin 500 TL
VIP : 2 bin TL
Maraton Üst Tribün: 250 TL
Maraton Alt Tribün: 400 TL
Üst Tribün: 150 TL
Kale Arkası Alt Tribün: 200 TL

  1. 15.06.2019
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