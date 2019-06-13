Alibec bombası
Antep ekibi, A.Giurgiu’dan, Sumudica’nın eski öğrencisi 1.87’lik santrforla anlaştı. İnter, Bologna ve S.Bükreş’te de oynayan 28 yaşındaki golcüyle imza an meselesi.
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep, teknik direktörlüğe Kayserispor'un eski çalıştırıcısı Marius Sumudica, sportif direktörlüğe de eski milli futbolcu Ayhan Akman'ı getirdikten sonra transfere hız verdi. İddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Gazişehir, ilk transferini de yeni teknik direktörünün eski öğrencisiyle gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, Rumen ekibi Astra Giurgiu'dan Denis Alibec'le el sıkıştı.
ASİSTÇİ KİMLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Gazişehir, Sumudica'nın eski golcüsü olan 1.87 boyundaki Denis Alibec'i kadrosuna katmak üzere. 28 yaşındaki tecrübeli santrforun transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Kontratı 2021'de bitecek Alibec, Romanya'da geçtiğimiz sezon 30 maçta ter dökerken 7 gol, 9 asistlik performansıyla golü hazırlayan bir futbolcu profili çizdi. 9 kez milli formayı giyen Rumen yıldız, İtalyan devi İnter ve Bologna, S.Bükreş'te de oynadı.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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