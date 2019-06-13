Alibec bombası

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep, teknik direktörlüğe Kayserispor'un eski çalıştırıcısı Marius Sumudica, sportif direktörlüğe de eski milli futbolcu Ayhan Akman'ı getirdikten sonra transfere hız verdi. İddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Gazişehir, ilk transferini de yeni teknik direktörünün eski öğrencisiyle gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, Rumen ekibi Astra Giurgiu'dan Denis Alibec'le el sıkıştı.



ASİSTÇİ KİMLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Gazişehir, Sumudica'nın eski golcüsü olan 1.87 boyundaki Denis Alibec'i kadrosuna katmak üzere. 28 yaşındaki tecrübeli santrforun transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Kontratı 2021'de bitecek Alibec, Romanya'da geçtiğimiz sezon 30 maçta ter dökerken 7 gol, 9 asistlik performansıyla golü hazırlayan bir futbolcu profili çizdi. 9 kez milli formayı giyen Rumen yıldız, İtalyan devi İnter ve Bologna, S.Bükreş'te de oynadı.