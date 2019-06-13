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13 Haziran 2019, Perşembe
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Alibec bombası

Alibec bombası

ekibi, A.Giurgiu’dan, Sumudica’nın eski öğrencisi 1.87’lik santrforla anlaştı. İnter, Bologna ve S.Bükreş’te de oynayan 28 yaşındaki golcüyle imza an meselesi.

'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep, teknik direktörlüğe 'un eski çalıştırıcısı Marius Sumudica, sportif direktörlüğe de eski milli futbolcu 'ı getirdikten sonra transfere hız verdi. İddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Gazişehir, ilk transferini de yeni teknik direktörünün eski öğrencisiyle gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, Rumen ekibi Astra Giurgiu'dan 'le el sıkıştı.

ASİSTÇİ KİMLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Gazişehir, Sumudica'nın eski golcüsü olan 1.87 boyundaki Denis Alibec'i kadrosuna katmak üzere. 28 yaşındaki tecrübeli santrforun transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Kontratı 2021'de bitecek Alibec, Romanya'da geçtiğimiz sezon 30 maçta ter dökerken 7 gol, 9 asistlik performansıyla golü hazırlayan bir futbolcu profili çizdi. 9 kez milli formayı giyen Rumen yıldız, İtalyan devi İnter ve Bologna, S.Bükreş'te de oynadı.

  1. 13.6.2019
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