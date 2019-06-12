Sumudica Gazişehir Gaziantep'te!
Kırmızı-siyahlı ekip, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varılmasının ardından sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile anlaştı.
Yapılan görüşmeler neticesinde prensip anlaşmasına varılan 48 yaşındaki Rumen teknik adam, Gaziantep'e davet edildi. Gece saatlerinde kentte gelen Sumudica ile yapılan son görüşmenin ardından imzalar atıldı.
2017-2018 sezonunda Kayserispor'u çalıştıran Sumudica, daha sonra Suudi Arabistan'ın El Shabab takımında görev yapmıştı.
- 12.06.2019
-
Trabzonspor'da sıradaki isim 'Fıratcan Üzüm'
Toplam 1
Yorum
baksoy Trabzonspor da başarılı olan futbolculardan biri olan Egemen ' e teşekkürler ?
-
Ahmet Ağaoğlu: İkisi de seneye bizimle olacak
Toplam 1
Yorum
baksoy Şenol hocanın elinde MESSİ varken başka futbolculardan medet umuyor ? Girdikten sonra performansı parmak ısırtırdı ? Tabiki bir de YAZICI
-
Rodallega bu hafta biter
Toplam 1
Yorum
baksoy Başkanım bırakalım o bize yalvarsın ? Yani 1 milyon EURO ' yu hangi kulüp ona verir ? Bize altyapımız yeter ? Futbolcular bize yalvarsın ?
Sumudica Gazişehir Gaziantep'te! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.