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12 Haziran 2019, Çarşamba
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Sumudica 'te!

Sumudica Gazişehir Gaziantep'te!

Kırmızı-siyahlı ekip, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varılmasının ardından sözleşme imzaladı.

'in yeni ekiplerinden , Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile anlaştı.

Yapılan görüşmeler neticesinde prensip anlaşmasına varılan 48 yaşındaki Rumen teknik adam, Gaziantep'e davet edildi. Gece saatlerinde kentte gelen Sumudica ile yapılan son görüşmenin ardından imzalar atıldı.

2017-2018 sezonunda 'u çalıştıran Sumudica, daha sonra 'ın El Shabab takımında görev yapmıştı.

  1. 12.06.2019
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