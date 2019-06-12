Sumudica Gazişehir Gaziantep'te!

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile anlaştı.

Yapılan görüşmeler neticesinde prensip anlaşmasına varılan 48 yaşındaki Rumen teknik adam, Gaziantep'e davet edildi. Gece saatlerinde kentte gelen Sumudica ile yapılan son görüşmenin ardından imzalar atıldı.

2017-2018 sezonunda Kayserispor'u çalıştıran Sumudica, daha sonra Suudi Arabistan'ın El Shabab takımında görev yapmıştı.