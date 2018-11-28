Gaziantepspor 2. Lig'de de varlık gösteremiyor
28 Kasım 2018, Çarşamba
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2. Lig'de de varlık gösteremiyor

Gaziantepspor 2. Lig'de de varlık gösteremiyor

Türk tarihinin köklü takımlarından biri olan ve aralıksız 27 yıl 'de mücadele ettikten sonra iki sene önce 1. Lig'e düşen, orada da tutunamayıp bu sezon 2. Lig 'ta yer alan burada da 17. sırada yer alıyor.

Türk tarihinin önemli takımlarından biri olan ve 'de 2000-2001 sezonunda şampiyonluğu son haftalarda kaçıran, Kupası'ndaki tarihi Roma maçıyla adından çokça söz ettiren kötü günleri bir türlü geride bırakamıyor. İki sezon önce Süper Lig'e veda eden, geçen sezon da Spor Toto 1. Lig'i son sırada tamamlayıp, 2. Lig'in yolunu tutan kırmızı-siyahlı ekip zor günler yaşamaya devam ediyor.

Spor Toto 2. Lig'de sezona eski futbolcularına olan borçlarından dolayı eksi 15 puanla başlayan Gaziantepspor, şu sıralar ligde oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Aldığı puan cezası nedeniyle ligde hala eksi 4 puanı bulunan kırmızı-siyahlılar, 18 takım arasında 17. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı maçlarda rakip kalelere sadece 10 gol atabilen Antep ekibi, kalesinde ise 31 gol gördü.

Kadrosu tamamen genç oyunculardan oluşan ve yasağı nedeniyle iki sezondur transfer yapamayan Gaziantepspor'un devre arasında nasıl bir yol izleyeceği, transfer tahtasını açıp açamayacağı da henüz belli değil.

Geçtiğimiz günlerde 'ın eski futbolcusu ile anlaştıklarını duyuran kırmızı-siyahlıların bu futbolcuyu nasıl oynatacakları ve kadrosunu nasıl güçlendirecekleri de merak konusu.

  1. 28.11.2018 11:27
  2. Güncelleme: 28.11.2018 13:34
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