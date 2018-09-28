Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te Rydell Poepon'un sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Poepon'un ligin 6. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemediği hatırlatıldı.

Açıklamada, Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde yapılan tetkikler sonucunda Hollandalı oyuncunun sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtilerek, "Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmış olup, tahmini 4 ile 6 hafta arasında forma giyemeyecektir. Rydell Poepon'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.