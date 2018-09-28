Gazişehir Gaziantep'te Poepon en az 1 ay yok
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Gazişehir 'te Poepon en az 1 ay yok

    Gazişehir Gaziantep'te Poepon en az 1 ay yok

    1. Lig ekiplerinden Gazişehir 'te 'un sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    1. Lig ekiplerinden Gazişehir 'te 'un sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Poepon'un ligin 6. haftasında deplasmanda ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemediği hatırlatıldı.

    Açıklamada, Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde yapılan tetkikler sonucunda Hollandalı oyuncunun sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtilerek, "Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmış olup, tahmini 4 ile 6 hafta arasında forma giyemeyecektir. Rydell Poepon'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 28.9.2018 17:04
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