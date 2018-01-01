 Antep'in son umudu Cenk Tosun – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Antep'in son umudu

    Antep'in son umudu <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>

    Başkanı , yapamayan ve faaliyetlerini durdurma kararı aldıkları kulübün yapabilmesi için acil olarak ihtiyaç duyulan paranın 15 bin TL olduğunu söyledi. Durmaz, transfer yapabilmek için ise son umutlarının 'un Avrupa'ya transferinin gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

    Bir dönem başarıdan başarıya koşan , içinde bulunduğu maddi sıkıntılarla boğuşuyor. Kulübe yardım yapılmaması ve yasağınında gelmesiyle iyice zor günler yaşayan kulüp, 1. Lig'de de son sırada yer alıyor. 113 Milyon TL olan borcunu bir türlü ödeyemeyen kulüp, geçen gün resmi internet sitesinden açıklama yaparak, faaliyetlerini durduracaklarını ve kulüp anahtarını kentin valisine teslim edeceklerini duyurmuştu. Başkanı , kulübün içinde bulunduğu son durumu değerlendirerek, destek alamamaktan yakındı. Şehrin ileri gelenlerinden istedikleri desteği alamamaktan şikayet eden Durmaz, yarın bir açıklama yapacaklarını valisiyle görüştükten sonra eğer kendilerine destek olunmazsa, kulüp anahtarını teslim edeceklerinin altını çizdi.

    "Destek gelmezse anahtarı teslim edeceğiz"
    Beklenen desteğin gelmemesi durumunda kulübün kapanacağını belirten Durmaz, "Futbolcularım sahaya çıkamıyor, personel gelmiyor, gidecek bir yerimiz kalmadığı için yarın bir basın açıklaması yapacağız. Eğer beklenen destek gelmez ise, kulüp anahtarını valimize teslim edeceğiz" dedi.

    "Kapanmaması için gereken para 15 milyon TL"
    Gaziantepspor'un 113 milyon TL boru olduğunun altını çizen Durmaz, "Gaziantepspor'un halihazırda 113 milyon TL borcu var. Eğer 60-70 milyon TL olsaydı kulübün bütün borcunu öderdim. Ancak bize acil olarak lazım olan para 15 Milyon TL'dir. Eğer bu parayı bulursak kulüp kapanmaz" şeklinde konuştu.

    Son umut Cenk Tosun
    Eski oyuncuları 'un kendilerine maddi yardımda bulunduğunu söyleyen Durmaz, "Cenk bizim eski oyuncumuz. Halen de bize telefon açıp, elinden geleni yapacağını söylüyor. Daha önce bize krampon ve malzeme desteğinde bulundu. Hatta Cenk'in transferinden bize katkı sağlaması adına umutluyuz" diye konuştu.

    Gaziantepspor Başkanı , kulüp için elinden geldiğini yaptığını ve yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:22
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