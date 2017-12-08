G.Antepspor'dan Türk bayraklı Kudüs tepkisi

Gaziantepspor futbolcuları, Türk bayrakları ile ABD'nin Kudüs kararına tepki gösterdi.

Cuma namazını Ulu Camide kılan Gaziantepspor'un teknik ekip ve futbolcuları, kentte ABD ve İsrail'i protesto eylemlerine katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile ABD ve İsrail'e tepki gösterdi. Sloganlara eşlik eden oyuncular, "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" diyerek tepkilerini dile getirdi.