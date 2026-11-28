Gaziantep FK ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dean Sorescu'ya Cluj talip oldu...
Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Gaziantep FK ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dean Sorescu'ya Cluj talip oldu... 29 yaşındaki oyuncunun ocak ayında kırmızısiyahlılardan ayrılıp Rumen ekibine imza atacağı belirtildi. Cluj teknik direktörü Marius Şumudica, daha önce yaptığı açıklamada; Sorescu'yu istediğini söylemiş ve "Hemen gelse şu an oynatırım" ifadelerini kullanmıştı.