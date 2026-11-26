Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amedspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amedspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.