Sahasında Amedspor'u ağırlayacak olan Gaziantep FK, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde başladı. Kırmızı-siyahlı ekibin başında çıktığı ilk maçta Gençlerbirliği deplasmanından mağlubiyetle ayrılan genç teknik adam, Amedspor karşısında ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. Kırmızı-siyahlılar, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermeyi ve çıkış yakalamayı hedefliyor.
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