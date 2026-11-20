Ligde 7 maçtır kazanamayan ve 6'da sıfır çeken Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde Gençlerbirliği deplasmanında beyaz bir sayfa açmak istiyor. Kırmızı- siyahlılar, Volkan Demirel'in cezası nedeniyle takımın başında olamayacağı kritik maçta, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Ligde 7 maçtır kazanamayan ve 6'da sıfır çeken Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde Gençlerbirliği deplasmanında beyaz bir sayfa açmak istiyor. Kırmızı- siyahlılar, Volkan Demirel'in cezası nedeniyle takımın başında olamayacağı kritik maçta, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.