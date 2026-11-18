Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Volkan Demirel, "Takımın özgüveni benim gelmemle birlikte arttı. Mutlular. Hem idari anlamda hem taktiksel tekniksel anlamda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Futbolcunun kafası rahat olduğu takdirde hem skor alacaktır hem de istenilen performansı yerine getirecektir. Ben buna inandığım için geldim. İlk yarıyı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 12'inci haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak Gaziantep FK, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yaklaşık bir buçuk saat süren antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas ve taktik çalışmalarla son buldu. Volkan Demirel antrenman öncesi basın açıklamasında bulundu.

Deplasman maçlarında karşılaşacakları takımların Gaziantep FK ile aynı seviyelerde olduğunu belirten Demirel, "Tanıdığım bir bölge. Tanıdığım bir yer, insanını çok iyi biliyorum. Başarı geldikçe destek göreceğimizi biliyorum. Geldiğimde de şunu söyledim. Gaziantep'i maçlara bekliyorum. Çalışıyoruz evet ama destek olmadan bir şeyler yarım kalıyor. Bir sonraki maçta tüm Gaziantep'i maça davet ediyorum. Önümüzdeki deplasman maçı sonrasında evimizde oynayacağımız maçlar şu an bulunduğumuz konumda bize rakip gözüken takımlarla. İçerdeki maçlar Amedspor olsun, Galatasaray, Beşiktaş olsun bunlar biraz daha zor geçecek maçlar. Deplasmana gideceğimiz takımlar ise alt sıralardan kurtulmaya çalışan takımlar. Ben iyi çalıştığımız takdirde bu maçlardan puan alarak ilk yarıyı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERBİRLİĞİ'NDE İYİ BİR OYUN İYİ BİR SKOR OLACAK'

Futbolda kırılma anlarının olduğunu söyleyen Demirel, iyi bir çalışmayla takımın tekrar toparlayacağını söyledi. Hem şehre hem takıma çok güvendiğini belirten Demirel, "Buraya gelirken takımın durumunu da biliyordum. Hem şehre hem takıma çok güvendim. Takımda çok yetenekli oyuncular var. Türkiye ligini bilen oyuncular var. Gençlerden de çok güzel takviyeler gelmiş ama sonuç alınamamış. Yoksa baktığımızda takım olarak pozisyona giren takımımız var. Futbolda kırılma anları vardır. O kırılma anlarında hep takım eksiye düşmüş. Bize dönmemiş tersine dönmüş yani. Bu kırılma anları bizim yanımızda olursa şans bizim yanımızda olursa bizler de iyi çalışırsak şehrimiz de bizi desteklerse ben inanıyorum ki bu takımın en üst sıralara çıkacağını düşünüyorum. Bu tabi ki de zaman alacak işler. Hemen yarın olacak işler değil. Elimizden geldiği kadar ilk maçımızla birlikte puan ya da puanlar almayı hedefliyoruz. İçerde Amed maçında atmosfer eminim çok iyi olacak. Şunun sözünü veriyorum. Gençlerbirliği'nde iyi bir oyun iyi bir skor olacak. Amedspor maçında da tüm şehri maça bekliyorum" diye konuştu.

'TAKIMIN ÖZGÜVENİ BENİM GELMEMLE BİRLİKTE ARTTI'

Hedefi olan bir takımla ligde kalmayı başaracaklarını söyleyen Demirel, "Takımın özgüveni benim gelmemle birlikte arttı. Mutlular. Hem idari anlamda hem taktiksel tekniksel anlamda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Futbolcunun kafası rahat olduğu takdirde hem skor alacaktır hem de istenilen performansı yerine getirecektir. Ben buna inandığım için geldim. Hem futbolcularımıza hem şehre inandığım için geldim işin açıkçası. El birliği ile hedefi olan bir takımla birlikte ligde kalmayı başaracağız. Gaziantep FK stadı ile imkanlarıyla ligde olmayı hak eden bir takım. Bazı detaylar var onları da yerine getirdiğimiz takdirde burada olması gereken bir takım değiliz ve takımımızı daha üst sıralara getireceğiz" dedi.

'TAKIMA HAKİM BİR HOCAYIM'

Gaziantep FK için uzun zamandır görüşleri olduğunu belirten Demirel, takıma hakim bir hoca olduğunu söyledi. Demirel, "Hatay'da zorlu bir süreç yaşadık. O süreci de bildiğim için bu bölgenin insanının ne hissettiğini bilmek gelme sebeplerimden birisi oldu. Ben elimde hiçbir şey yokken Hatayspor'u lige çıkardım. Herkes diyor ki Volkan hoca Hatayspor'u düşürdü ama ben Hatayspor'u lige davet ettim. Ben olmasam ligde olamazdı zaten takım. Bugün buradaki şartlarda da takımı üst sıralara taşıyacağız. Elimden geldiği kadar takımı sahiplenip en iyisini yapmaya çalışacağım. Uzun zamandır Gaziantep FK için görüşlerim var. Daha önce de nasip olabilirdi ama şimdi nasip oldu. Takıma hakim bir hocayım. Takımın eksiklerini biliyorum. Yazdığım çizdiğim isimler ve ya talep edeceğim oyuncular olacak ama transfer dönemine daha var. Şu anda tek düşüncem önümüzdeki maçı kazanıp puan almak sonrasında da önümüzün daha açık bir pozisyona gelmesini bekliyorum. Bazı şeyleri bugün istediğim için buradayım. Bunlar biraz da karşılıklı alabileceğimiz skor ve puanlarla alakalı" dedi.