En kötü Gaziantep

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmadan puan çıkaramayan Gaziantep FK, kötü gidişatını durduramayarak küme düşme hattına geriledi. Bu sezon iç sahada galibiyet sevinci yaşayamayan Güneydoğu temsilcisi, rakip fileleri 3 kez havalandırırken kalesinde 11 gole engel olamadı.
Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmadan puan çıkaramayan Gaziantep FK, kötü gidişatını durduramayarak küme düşme hattına geriledi. Bu sezon iç sahada galibiyet sevinci yaşayamayan Güneydoğu temsilcisi, rakip fileleri 3 kez havalandırırken kalesinde 11 gole engel olamadı.