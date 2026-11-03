CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Gaziantep FK Üst üste 5’inci yenilgi

Üst üste 5’inci yenilgi

Gaziantep Futbol Kulübü’nün, Trendyol Süper Lig’deki kötü gidişatı devam ediyor.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Üst üste 5’inci yenilgi
Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Trendyol Süper Lig'deki kötü gidişatı devam ediyor. Lige Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi yönetiminde başlayan Antep temsilcisi, 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alınca teknik adamını gönderdi. Yerine gelen Orhan Ak ise; ilk mücadelesinde Göztepe'yi yenip, ikinci maçında Fenerbahçe ile berabere kalsa da sonrasındaki 5 karşılaşmayı kaybetti.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'da o isimle yollar ayrılıyor!
F.Bahçe'ye sevindiren haber! Liverpool maçında...
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Başkan Erdoğan ve Lee'den Seul'de tarihi mesajlar! Yeni anlaşmalar ve ticarette 15 milyar dolar hedefi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi!
F.Bahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid-Bayern Münih maçı bilgileri Atletico Madrid-Bayern Münih maçı bilgileri 11:48
G.Saray'da o isimle yollar ayrılıyor! G.Saray'da o isimle yollar ayrılıyor! 11:46
Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Sara için o rakamı gözden çıkardılar! 11:41
"Efsane kelimesi Seba için yetersiz kalır" "Efsane kelimesi Seba için yetersiz kalır" 11:22
F.Bahçe'ye sevindiren haber! Liverpool maçında... F.Bahçe'ye sevindiren haber! Liverpool maçında... 11:19
Trabzonspor'da gözler Salah'ta! Trabzonspor'da gözler Salah'ta! 11:07
Daha Eski
Italiano'dan Orkun Kökçü kararı! Italiano'dan Orkun Kökçü kararı! 10:37
Alperen'li Rockets, Celtics'i devirdi! Alperen'li Rockets, Celtics'i devirdi! 10:23
Shakhtar Donetsk-Sporting maçı bilgileri Shakhtar Donetsk-Sporting maçı bilgileri 10:21
F.Bahçe'de tesadüfler silsilesi! F.Bahçe'de tesadüfler silsilesi! 10:10
F.Bahçe, yarın Liverpool'u ağırlayacak! F.Bahçe, yarın Liverpool'u ağırlayacak! 09:51
GS Stuttgart maçını kazanırsa ne olur? GS Stuttgart maçını kazanırsa ne olur? 09:36