Üst üste 5’inci yenilgi

Gaziantep Futbol Kulübü’nün, Trendyol Süper Lig’deki kötü gidişatı devam ediyor.
Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Trendyol Süper Lig'deki kötü gidişatı devam ediyor. Lige Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi yönetiminde başlayan Antep temsilcisi, 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alınca teknik adamını gönderdi. Yerine gelen Orhan Ak ise; ilk mücadelesinde Göztepe'yi yenip, ikinci maçında Fenerbahçe ile berabere kalsa da sonrasındaki 5 karşılaşmayı kaybetti.