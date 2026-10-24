Gaziantep yönetimi, Erzurumspor maçında 5 bin öğrenciye ücretsiz bilet dağıtacak
Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Gaziantep FK, sahasında bugün Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Melek Dakan yönetecek. Son galibiyetini dördüncü haftada Göztepe karşısında elde eden Gaziantep FK, Erzurumspor FK müsabakasıyla dört maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Gaziantep yönetimi, Erzurumspor FK müsabakası öncesinde öğrenci taraftarlara 5 bin bilet ücretsiz dağıtılacak.