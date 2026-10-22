CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Gaziantep FK Gaziantep FK'dan seçim kararı!

Gaziantep FK'dan seçim kararı!

Gaziantep Futbol Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 11:17
Gaziantep FK'dan seçim kararı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Gaziantep ekibi, olağanüstü seçimli genel kurulun 5 Kasım 2026 2026 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 12 Kasım 2026 tarihinde çoğunluk aranmaksızın yapılacağını açıkladı.

Gaziantep FK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün olağanüstü seçimli genel kurulu, spor kulübümüz tüzüğünün ilgili hükümlerine uygun olarak 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda yapılmasına, belirtilen tarihte çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantının 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, yönetim kurulu veya denetim kurulu üyeliğine aday olmak isteyenlerin, spor kulübümüz tüzüğüne uygun olarak hazırlayacakları yönetim kurulu veya denetim kurulu asil ve yedek üye listelerini yazılı ve imzalı şekilde en geç genel kurul toplantısı başlangıcında divan kurulunun oluştuğu ana kadar teslim etmelerine, spor kulübümüz tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca genel kurul toplantısının günü, saati, yeri ve gündeminin kulübümüz internet sayfasında ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler
"Küllerinden doğmak buna denir!"
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Berat Albayrak'a fon iftirasında asıl hedef Başkan Erdoğan! İkinci 17-25 Aralık kumpası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Bu takımda nasıl oynuyor anlamıyorum"
Fenerbahçe derbiyi kaybederse yeni teknik adam o olacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu... İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu... 10:34
Bournemouth-Milan karşılaşması detayları Bournemouth-Milan karşılaşması detayları 10:05
Trabzonspor-Hearts maçı bilgileri Trabzonspor-Hearts maçı bilgileri 09:48
Sturm Graz-Marsilya maçı bilgileri Sturm Graz-Marsilya maçı bilgileri 09:27
"Bu takımda nasıl oynuyor anlamıyorum" "Bu takımda nasıl oynuyor anlamıyorum" 09:15
Ararat - AZ Alkmaar maçı detayları Ararat - AZ Alkmaar maçı detayları 09:06
Daha Eski
"G.Saray'ın ilk 24 şansı..." "G.Saray'ın ilk 24 şansı..." 08:58
"Küllerinden doğmak buna denir!" "Küllerinden doğmak buna denir!" 08:40
Anadolu Efes-Beşiktaş maçı bilgileri Anadolu Efes-Beşiktaş maçı bilgileri 07:47
Doğan’dan taraftara teşekkür Doğan’dan taraftara teşekkür 03:13
G.Saray bombayı patlatıyor! Sane'nin yerine... G.Saray bombayı patlatıyor! Sane'nin yerine... 01:07
''Sen bu takım için ne yaptın?'' ''Sen bu takım için ne yaptın?'' 01:07