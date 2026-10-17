G.Antep’te seferberlik

Son iki maçından yenilgiyle ayrılan ve 3 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, yarın deplasmandaki Başakşehir maçına mutlak galibiyet hedefiyle hazırlanıyor. Teknik direktör Orhan Ak yönetiminde kritik maça hazırlanan kırmızı-siyahlıların hırslı çılaşması, teknik heyeti sevindirdi. Dünkü antrenmanı Başkan Memik Yılmaz da takip edip, takıma moral verdi.
Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Son iki maçından yenilgiyle ayrılan ve 3 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, yarın deplasmandaki Başakşehir maçına mutlak galibiyet hedefiyle hazırlanıyor. Teknik direktör Orhan Ak yönetiminde kritik maça hazırlanan kırmızı-siyahlıların hırslı çılaşması, teknik heyeti sevindirdi. Dünkü antrenmanı Başkan Memik Yılmaz da takip edip, takıma moral verdi.