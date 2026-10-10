Gaziantep FK futbolcuları Maxim, Sorescu ve Kerim Çalhanoğlu, taraftarlarla imza gününde buluştu. GFK Store'daki imza gününde oyuncular, Çorum maçını kazanmak istediklerini söylediler. Rumen yıldız Maxim, "Taraftarlarımızı görmek ve bir araya gelmekten çok mutluyuz. Umarım maçlarda da bu şekilde yanımızda olurlar. Çorum maçı da bizim için önemli bir maç. Her maç 3 puan değerindedir. Çorum maçı da üst sıralara çıkma maçı olabilir. Umarım kazanırız" diye umut dağıttı.