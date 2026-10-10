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Anasayfa Gaziantep FK “Üst sıralara çıkma maçı”

“Üst sıralara çıkma maçı”

Gaziantep FK futbolcuları Maxim, Sorescu ve Kerim Çalhanoğlu, taraftarlarla imza gününde buluştu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
“Üst sıralara çıkma maçı”

Gaziantep FK futbolcuları Maxim, Sorescu ve Kerim Çalhanoğlu, taraftarlarla imza gününde buluştu. GFK Store'daki imza gününde oyuncular, Çorum maçını kazanmak istediklerini söylediler. Rumen yıldız Maxim, "Taraftarlarımızı görmek ve bir araya gelmekten çok mutluyuz. Umarım maçlarda da bu şekilde yanımızda olurlar. Çorum maçı da bizim için önemli bir maç. Her maç 3 puan değerindedir. Çorum maçı da üst sıralara çıkma maçı olabilir. Umarım kazanırız" diye umut dağıttı.

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