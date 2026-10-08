Tobiasz, Çorum’a kalesini kapatacak

Süper Lig’de Çorum’u ağırlayacak Gaziantep FK’de 23 yaşındaki Polonyalı kaleci Kacper Tobiasz, hem gol yememe hem de galibiyet sözü verdi.
Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Süper Lig'de Çorum'u ağırlayacak Gaziantep FK'de 23 yaşındaki Polonyalı kaleci Kacper Tobiasz, hem gol yememe hem de galibiyet sözü verdi. Bu sezon oynadığı 6 maçta 7 gol yiyen, kalesini 2 maçta gole kapatan genç eldiven, "Çorum karşısında da kalemi gole kapatarak 3 puanın mimarlarından olmak istiyorum. Kazanmak için takım arkadaşlarımla elimizden gelenin fazlasını yapacağız" diye konuştu.