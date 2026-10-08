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Anasayfa Gaziantep FK Tobiasz, Çorum’a kalesini kapatacak

Tobiasz, Çorum’a kalesini kapatacak

Süper Lig’de Çorum’u ağırlayacak Gaziantep FK’de 23 yaşındaki Polonyalı kaleci Kacper Tobiasz, hem gol yememe hem de galibiyet sözü verdi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Tobiasz, Çorum’a kalesini kapatacak
Süper Lig'de Çorum'u ağırlayacak Gaziantep FK'de 23 yaşındaki Polonyalı kaleci Kacper Tobiasz, hem gol yememe hem de galibiyet sözü verdi. Bu sezon oynadığı 6 maçta 7 gol yiyen, kalesini 2 maçta gole kapatan genç eldiven, "Çorum karşısında da kalemi gole kapatarak 3 puanın mimarlarından olmak istiyorum. Kazanmak için takım arkadaşlarımla elimizden gelenin fazlasını yapacağız" diye konuştu.
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