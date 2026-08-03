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Haberler Gaziantep FK Novi Beograd-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Novi Beograd-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü Sırbistan'da hazırlık maçına çıkıyor. Kırmızı-siyahlı ekibin IMT Belgrad (Novi Beograd) ile oynayacağı mücadelenin saat ve canlı yayın detayları haberimizde...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 12:39 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 12:54
Novi Beograd-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK - Novi Beograd maçı canlı takip etmek için tıkla!

NOVI BEOGRAD - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? | Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam ediyor. Teknik heyet yönetiminde yoğun bir tempoda yeni sezona bilenen kırmızı-siyahlı ekip, form tutmak ve yeni transferlerin son durumunu görmek adına Sırbistan temsilcisi IMT Belgrad (FK IMT Novi Beograd) ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ve Gaziantep FK taraftarları arama motorlarında "Novi Beograd - Gaziantep FK maçı saat kaçta?", "Gaziantep FK hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" ve "Gaziantep FK canlı izle" sorgulamalarını gerçekleştiriyor.

NOVIBEOGRAD (IMT BELGRAD) - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep FK'nın Sırbistan kampındaki kritik hazırlık mücadelesi 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü (bugün) oynanacak.

NOVIBEOGRAD (IMT BELGRAD) - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Novi Beograd Gaziantep FK mücadelesi, bugün TSİ 19.00'da başlayacak.

NOVIBEOGRAD - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile IMT Belgrad arasında oynanacak hazırlık karşılaşmasının yayın bilgileri taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Kulüplerin hazırlık mücadeleleri genellikle Gaziantep FK Resmi YouTube Kanalı ve kulübün sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Karşılaşmanın canlı yayın akışı ve muhtemel 11 tercihleri maç saatine doğru netlik kazanacaktır.

GAZİANTEP FK'DA SIRBİSTAN KAMPI SÜRÜYOR

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendiren ve eksik bölgelere yapılan takviyelerle sezona iddialı girmek isteyen Gaziantep FK, Belgrad kampında taktik ve kondisyon ağırlıklı antrenmanlarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü, bu mücadelede kadrodaki tüm oyunculara şans vererek takımın son durumunu test etmeyi hedefliyor.

NOVI BEOGRAD-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI TAKİP ET

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