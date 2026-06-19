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Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK'nın olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi

Gaziantep FK'nın olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi

Gaziantep Futbol Kulübünün cuma günü yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 16:13
Gaziantep FK'nın olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi

Kulüpten daha önce yapılan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurulun 19 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirileceği, belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 26 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağı duyurulmuştu.

Bugünkü ilk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle genel kurul gerçekleştirilemedi.

Gaziantep FK'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, 26 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak.

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