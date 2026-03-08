Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, iddialara yanıt verdi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Mısırlı.com.tr Karagümrük'ü ağırlayan Gaziantep FK, 1-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Maç sonrasında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maç içerisinde "Taraftara hakaret etti" söylemlerine basın toplantısında yanıt verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA Burak Yılmaz: "Ben taraftara böyle bir kötü söz söyleyecek bir adam olsaydım Fenerbahçe maçı sonrası onların mutsuzluğunu paylaşmazdım. Yayıncı kuruluşu tebrik ederim böyle bir şey yapmışlar. Bu kulübün sahibi taraftarıdır, öyle bir terbiyesizlik yapmam. Ağzımdan öyle bir şey çıkmışsa bu taraftara değildir. Yayıncı kuruluşa teessüf ederim, çok enteresan olmuş. Pozisyonları vermiyorlar, geç veriyorlar, bizim üzerimize böyle şeyler yapıyorlar."