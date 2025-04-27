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Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması

Gaziantep FK'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının ardından sarı lacivertlilerin file bekçisi İrfan Can Eğribayat ile ilgili açıklama yaptı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 16:47
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Gaziantep FK'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının ardından İrfan Can Eğribayat ile ilgili açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Gaziantep Futbol Kulübümüz ile Fenerbahçe arasında 26.04.2025 tarihinde oynanan Süper Lig müsabakasının ardından, İrfancan Eğribayat isimli bir şahsın maç sonunda Gaziantep Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını hedef alan ifadelerine üzüntüyle şahit olduk.

İlgili şahıs, Asrın Felaketi olan 6 Şubat depreminden etkilenen Gazi şehrimize yaptığını iddia ettiği yardımları bile dile getirmeye çalışarak, öncelikle Gazi şehrimizi ve Gazianteplileri rencide etmiştir. Şahsın bu söz ve davranışlarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bunun sonrasında ise, takım kaptanlarımızdan Badou Ndiaye hakkında "amacı ne çok iyi biliyorum, nerenin futbolcusu olduğunu da biliyorum, önce adam olsun, insan olsun" gibi sportmenliğe ve spor ahlakına açıkça aykırı sözlerle kendisini açıkça hedef gösteren bu şahıs, futbolcumuza sosyal medya üzerinden birçok tehdit ve hakaret içeren mesajlar atılmasına sebep olmuştur.

Gittiği her stadyumda yapmış olduğu provokasyonlarla rakip takım taraftarlarını tahrik eden ve kendi camiasına şirin görünmeye çalışan bu şahıs, Kulübümüze, taraftarlarımıza ve herhangi bir futbolcumuza "ADAM" ve "İNSAN" olmayı öğretecek durumda değildir.

İrfancan Eğribayat isimli şahsın, sportmenliğe, spor ahlakına ve fair play ilkelerine aykırı sözlerini futbol kamuoyunun takdirine bıraktığımızı ve ayrıca Futbolcumuza sosyal medya üzerinden edilen hakaret ve tehdit içerikli mesajlarla ilgili hukuki girişimlerimizin başlamış olduğunu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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