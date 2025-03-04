Antep’ten çelme

Gaziantep FK maçın 52. dakikasında Boateng'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Eyüpspor, 65'te Tayfur ile durumu 1-1 yaptı. Ancak Gaziantep FK'da Boateng, 78. dakikada yeniden sahneye çıktı ve attığı kırmızı-siyahlıları 2-1 öne geçirdi. Maçın 90+4. dakikasında fileleri havalandıran Okereke, Gaziantep FK'nın maçı 3-1 kazandığını ilan etti.

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Eyüpspor'un sol beki Caner Erkin, 90+9. dakikada kırmızı karta oyun dışında kaldı. Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 32'ye yükseltti. Son dört haftada sadece 1 puan alabilen ve kötü gidişe engel olamayan Eyüpspor 40 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta programında Gaziantep FK, Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor, Konyaspor'u ağırlayacak.