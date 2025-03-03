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Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Çok güçlü bir takımı yendik

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Çok güçlü bir takımı yendik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup eden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, "Her iki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı. Maç çok hızlı başladı, pozisyonlara giren taraf önce bizdik." dedi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 20:09
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Çok güçlü bir takımı yendik

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zevkli bir maç olduğunu ve kazanmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Her iki takımın da kazanmak için elinden geleni yaptığını ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Maç çok hızlı başladı, pozisyonlara giren taraf önce bizdik. Önde oynamaya çalıştık, kalemizde pozisyonlarda gördük ama maçı başından sonuna kadar kazanmak için oynadık. Bunu her zaman hissettirdik. Mücadelelerinden ötürü oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, çok güçlü bir takımı yendik. Evimizde kazanmak çok güzel."

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