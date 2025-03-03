  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 26. haftasında Gaziantep FK ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 15:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 26. haftasında Gaziantep FK ile İkas Eyüpspor kozlarını paylaşıyor.

Gaziantep FK'nın ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Mustafa, Sorescu, Arda, Viana, Husic, Quentin, Badou, Maxim, Christopher, Halil, Okereke

İkas Eyüpspor: Berke, Cezo, Dorukhan, Claro, Umut, Stepanenko, Halil, Emre Mor, Yalçın, Prince, Thiam

GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

MANU'dan Osimhen atağı!
TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor | CANLI
DİĞER
Son dakika haberi: La Liga ekibi Mourinho için harekete geçti! Bomba iddiayı duyurdular..
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi | İfadesi ortaya çıktı
Şampiyonluk oranları güncellendi!
F.Bahçeli yıldıza Alman kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Güneş: Bizi de rahatsız ediyor! Güneş: Bizi de rahatsız ediyor! 15:33
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 15:32
TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor | CANLI TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor | CANLI 15:30
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 15:01
Adalı’dan 122. yıl mesajı! Adalı’dan 122. yıl mesajı! 14:53
G.Saray ara vermedi! G.Saray ara vermedi! 14:29
Daha Eski
A. Efes'in maçı Letonya'da oynanacak A. Efes'in maçı Letonya'da oynanacak 14:18
Livakovic aday kadrosuna çağrıldı! Livakovic aday kadrosuna çağrıldı! 14:12
Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu! Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu! 13:30
Fikret Orman'dan Çebi'ye yanıt! Fikret Orman'dan Çebi'ye yanıt! 13:22
F.Bahçeli yıldıza Alman kancası! F.Bahçeli yıldıza Alman kancası! 12:57
Juventus-Hellas Verona maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Juventus-Hellas Verona maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 12:52