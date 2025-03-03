Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 26. haftasında Gaziantep FK ile İkas Eyüpspor kozlarını paylaşıyor.

Gaziantep FK'nın ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Mustafa, Sorescu, Arda, Viana, Husic, Quentin, Badou, Maxim, Christopher, Halil, Okereke

İkas Eyüpspor: Berke, Cezo, Dorukhan, Claro, Umut, Stepanenko, Halil, Emre Mor, Yalçın, Prince, Thiam

GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.