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Haberler Gaziantep FK Muhammed Antep'e

Muhammed Antep'e

Üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK, transferde rotasını yerlilere çevirdi. Belçika'da Westerlo'daki 10 numara Muhammed Gümüşkaya için teklif yapıldı

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Muhammed Antep'e

Trendyol Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda harekete geçen kırmızı- siyahlılar, yerli rotasyonu için yönünü Belçika'ya çevirdi. Gaziantep ekibi, Belçika'da Westerlo forması giyen Muhammed Gümüşkaya'yı transfer etmek istiyor. Westerlo'yla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki 10 numara ve kulübüne teklif yapıldı ve cevap bekleniyor. Fenerbahçe altyapısından yetişen genç hücumcu, bu sezon 7 maçta boy gösterdi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Süper Lig ekibi Samsunspor'da 14 karşılaşmada 1 gol, 2 asist katkısı sağladı. Gümüşkaya, 10 numaranın yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor. Gaziantep FK, ara transfer döneminde en az 2 yerli oyuncu kadroya katmayı planlıyor.

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