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Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Mustafa Burak Bozan açıklaması!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Mustafa Burak Bozan açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Sipay Bodrum FK golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Selçuk İnan mücadelenin ardından sakatlanarak oyundan çıkan ve hastaneye götürülen oyuncusu Mustafa Burak Bozan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 19:08
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Mustafa Burak Bozan açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, konuk ettiği Bodrum Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bugün çok zor bir maç olacağını söylemiştim. Çünkü Bodrum takımı geçen hafta ligin en çok koşan takımıydı. Genelleme yaptığınız zaman ve baktığınız zaman ligin en çok koşan en çok mücadele eden ve en çok ikinci top alan, dönen top alan takımlarından biri. Hatta birincisi de diyebilirim. Dolayısıyla güçlü bir takıma, en azından fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Oyuncularımı da bu yönde uyardım. Oyuncularımın, çok iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Buna göre çalışmıştık. Evet bir oyun planımız var. İlk yarı özellikle rakibi baskı altına aldık ve önemli pozisyonlar yakaladık. Belki final paslarında biraz daha dikkatli olsaydık maçı koparabilirdik. Rakibin bazen tehlikeli sayılabilecek geçişleri oldu ama buna aslında hazırlanmıştık. Çok da pozisyon vermedik ama en nihayetinde maçı kazanamadık ve 1 puan kazandık. Kendi rakibimizle oynadık. Puan farkını sabit tuttuk. Bu yönden de 1 puan azımsanacak bir puan değildi. O yüzden oyuncularımın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"MUSTAFA KAFASINA DARBE ALDI AMA ŞU AN İYİ DURUMDA"

Maçta sakatlanarak hastaneye kaldırılan kaleci Mustafa Burak Bozan'ın durumu ile ilgili de bilgi veren İnan, "Şu an iyi durumda. Kafasına bir darbe aldı. Geçmiş olsun diyorum, inşallah yarın iyileşecek aramızda olacak" dedi.

"BAZEN BÖYLE SERİLER SON BULABİLİYOR"

Sahalarındaki galibiyet serisinin sona ermesiyle ilgili de konuşan İnan, "Sahamızda 9 maçlık bir serimiz vardı. Bazen böyle seriler son bulabiliyor ama en azından yenilmedik. Kazanmak için aslında her şeyi denedik. Çeşitli varyasyonlar yaptık. Bazen üçlü kurduk, bazen dörtlü kurduk. Orta sahamızı gönderdik. Sonra ikili forvete döndük. Halil'le oynadık. Esasında birçok şeyi denedik. Hem karşımızdaki takımın çok fiziksel olarak güçlü olması, puana ihtiyacı olması ve bunlarla beraber kendi adımıza en azından ofansif yönde çok etkili paslar, final pasları atamayışımız bugünkü maçı kazanamamamızda etken oldu" şeklinde konuştu.

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