Antep 5. viteste

Selçuk İnan yönetimindeki G.Antep FK lige kötü bir başlangıç yapmasına karşın son haftalardaki performansıyla büyük takdir topluyor. Süper Lig'in ilk 8 haftasında sadece 1 galibiyet alabilmesine karşın Gaziantep yönetiminin arkasında durduğu Teknik Direktör Selçuk İnan, hem takımın oyun anlayışını oturttu hem de puanları toplamaya başlayıp takımını orta sıralara taşıdı.

8 MAÇTA 15 PUAN

Dünkü Antalya zaferiyle birlikte G.Antep hem oynadığı son 8 maçta hem de evindeki son 5 maçındaki 5. galibiyetine uzandı. Karşılaşmada baştan sona baskın bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, 42'de Okereke'nin pasında Kozlowski takımını öne geçiren isim oldu. İkinci devrede de baskısını sürdüren G.Antep'te, 66'da Maxim ile skoru belirledi: 2-0.