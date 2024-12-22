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Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK-Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Gaziantep FK-Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep'te oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 13:25 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 13:40
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Gaziantep FK-Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Ligin 17. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.

Gaziantep'te oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Ertuğrul, Viana, Mustafa, Ndiaye, Kozlowski, Sorescu, Okereke, Halil Dervişoğlu

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Bünyamin, Petrusenko, Kaluzinski, Soner, Van de Streek, Djenepo, Gaich

GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Antalyaspor maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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